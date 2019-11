CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RICONOSCIMENTOPADOVA La Questura di Padova raggiungerà presto Verona e Venezia in fascia A, quella più importante per il ministero dell'Interno. La lunga trafila si concluderà in uno dei prossimi Consigli dei ministri. L'arrivo fra le questure di particolare rilevanza permetterà di avere più agenti e finanziamenti. Già nel biennio fra febbraio 2018 e marzo 2019 sono arrivati 40 effettivi. A luglio poi sono arrivate altre 5 unità, a dicembre ne arriveranno altrettante e ad aprile ulteriori 25. Infine sempre entro aprile 2020 saranno...