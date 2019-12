CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETTOREVENEZIA «La presenza di università eccellenti impegnate nella ricerca afferma il rettore Michele Bugliesi è riconosciuta indiscutibilmente come fattore necessario per l'innovazione e uno sviluppo sostenibile dei territori fondato sulla promozione della cultura della conoscenza e della competenza e la capacità di creare sinergie crescenti tra università, istituzioni pubbliche e imprese. Attivare e sostenere queste sinergie non è nel solo interesse delle regioni, delle istituzioni e delle imprese, ma anche delle stesse...