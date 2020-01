IL RETROSCENA

VENEZIA Una lunga telefonata chiarificatrice fra Achille Variati e Mario Conte. Ieri mattina sono riprese all'insegna della distensione le relazioni fra il sottosegretario all'Interno e il presidente di Anci Veneto: ex sindaco di Vicenza il dem e attuale primo cittadino di Treviso il leghista, i due interlocutori si sono trovati d'accordo nella necessità di cercare un correttivo quanto meno alle modalità di suddivisione dei futuri incrementi del Fondo di solidarietà comunale, a cominciare dai primi 100 milioni per il 2020 che dovranno essere liquidati con un decreto da adottare entro il 31 gennaio. L'obiettivo dei Comuni, dunque, si sposta dal Governo al livello centrale dell'associazione: «Siamo ancora in tempo per trovare una soluzione condivisa ha dichiarato infatti Conte ma in questa fase è molto importante che Anci nazionale tenga conto delle nostre richieste prima dell'intesa sul riparto della quota aggiuntiva».

L'EQUITÀ

Conte ha dunque raccolto l'invito di Variati a far sentire la voce dei sindaci veneti all'interno dell'organizzazione complessiva: «Nel rispetto delle esigenze di tutti, le istanze di Anci Veneto non possono rimanere inascoltate, ma devono essere messe al centro del confronto. Per questo è fondamentale che Anci nazionale si faccia garante del fatto che il Fondo di solidarietà comunale non sia destinato in alcun modo ai Comuni in dissesto o pre-dissesto. Questo rappresenterebbe un grave schiaffo a tutti quei sindaci che hanno le amministrazioni con i conti in ordine e che fanno i salti mortali per rispettare le regole. È una questione di equità e giustizia». Da parte sua l'esponente della Lega ha garantito che non sarà una battaglia di parte: «Il confronto è positivo, ma deve rimanere all'interno del perimetro tecnico-istituzionale». Sostegno arriva comunque anche dai partiti. Secondo l'europarlamentare leghista Gianantonio Da Re «occorre agire in fretta, invertire questa rotta che penalizza soprattutto il Nord e tutelare i nostri Comuni contro tagli assolutamente deleteri», mentre il coordinamento regionale Fratelli d'Italia assicura che «farà sentire la propria voce per modificare i criteri che hanno lasciato un brutto regalo di Natale ai nostri sindaci». (a.pe.)

