IL RETROSCENAVENEZIA Si allarga. No, restringe. Sbagliato: resta com'è. Indiscrezioni e spifferi più o meno avvelenati si sprecano in questi giorni intorno alla composizione della cosiddetta short list, ossia la terna di candidati al ruolo di amministratore delegato della Fondazione per Milano-Cortina 2026, il manager che dovrà gestire le Olimpiadi invernali italiane.Dall'incontro di lunedì scorso a Verona tra i rappresentanti degli enti locali e i vertici del Coni a cui aveva partecipato anche il ministro pentastellato per lo Sport...