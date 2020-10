IL RETROSCENA

VENEZIA Luca Zaia e Giorgia Meloni si sono sentiti. Richieste al governatore del Veneto da parte di Fratelli d'Italia? Nessuna. «Luca, fai tu», avrebbe detto la leader di FdI. «Datemi una rosa di nomi, meglio se donne», avrebbe risposto il riconfermato presidente della Regione. E la rosa si sarebbe limitata a tre petali.

Il primo petalo: Elena Donazzan, assessore uscente, stimata dal governatore, grandissima lavoratrice, rieletta in consiglio regionale con ben 10.760 preferenze. Il secondo: Raffaele Speranzon, già nominato da Zaia al vertice dell'Ater di Venezia, primo (ed unico) degli eletti a Palazzo Ferro Fini dopo varie tornate elettorali in cui si è sempre speso per il partito. Terzo petalo: Elisabetta Gardini, coordinatrice di FdI a Padova dove però non è stata eletta, superata per circa 2.500 voti da Enoch Soranzo. Scegliere la Gardini avrebbe una sua ragione d'essere: il gruppo consiliare resterebbe quello uscito dalle urne e a quel punto il ruolo di capogruppo andrebbe naturalmente a Elena Donazzan. Che, tutto sommato, potrebbe anche divertirsi dopo anni passati in giunta, pensando, magari alle prospettive. Perché dopo la vittoria a queste Regionali, prima degli eletti a Vicenza, Donazzan starebbe già pensando alle Europee del 2024. Ecco perché un ruolo politico in consiglio regionale potrebbe non dispiacerle affatto.

Se, invece, Zaia facesse una scelta interna al consiglio, ci sarebbero ovviamente le surroghe. A Vicenza, scegliendo la Donazzan, il primo dei non eletti è Joe Formaggio. A Venezia, se la scelta cadesse su Speranzon, a subentrare a Palazzo Ferro Fini sarebbe Lucas Pavanetto. E Verona? Le pressioni sul collegio provinciale scaligero ci sono, ma paiono ancora deboli.

LE DATE

Per quanto riguarda la formazione della nuova giunta, non ci sono percentuali da rispettare per quanto riguarda la parità di genere, teoricamente basterebbe una sola donna, anche se dal totonomi ne risultano almeno due: le leghiste Manuela Lanzarin ed Elisa De Berti praticamente certe, in ballo la zaiana Sonia Brescacin, più Fratelli d'Italia con Donazzan o Gardini. La legge impone a Zaia un solo limite temporale: entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti deve nominare la giunta (articolo 51 dello Statuto) ed entro 20 giorni dalla prima seduta del consiglio regionale deve illustrare il programma di governo accompagnato dagli assessori (articolo 6 del Regolamento). Dunque, giovedì 15 ottobre l'insediamento del consiglio e il giorno dopo i nomi degli assessori.

