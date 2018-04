CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAVENEZIA Giovedì 29 marzo il Coni annuncia di aver inviato, in data 27, la candidatura di Milano/Torino al Cio. Di lì a poche ore al Coni arriva la candidatura di Cortina e dopo un po' il Coni stesso comunica di aver inoltrato pure quella in Svizzera. Tra un passaggio e l'altro di quel convulso giovedì c'è una telefonata in mezzo, quella del ministro dello Sport Luca Lotti (Pd) al presidente del Coni Giovanni Malagò. A rivelarlo è l'onorevole bellunese Roger De Menech (Pd): «Con il ministro ci siamo visti martedì per fare...