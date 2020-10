IL RETROSCENA

VENEZIA Aggiornamenti dal Partito Democratico veneto: dopo che la zingarettiana-martelliana Vanessa Camani, grande sorpresa delle elezioni regionali al punto da battere e lasciare a casa il segretario Alessandro Bisato, ha organizzato un convegno (c'erano, tra gli altri, Giovanni Tonella e Andrea Zanoni), il resto del partito non è rimasto a guardare. Per dopodomani, sabato, nella sede del partito a Padova e con diretta Facebook, l'europarlamentare Alessandra Moretti ha organizzato un confronto sullo stato di salute del riformismo veneto e quel che è balzato agli occhi è che tra i relatori - Alessia Rotta, Francesca Zottis, Diego Zardini - non ci sono zingarettiani. Casualità o indizio? Ieri Moretti ha smentito di avere mire sulla segreteria regionale: «Non ho ambizioni in questo momento». La specifica temporale non è casuale. Quel che trapela dal Pd, infatti, è che, dopo l'impeto iniziale dettato emotivamente dalla sconfitta, il segretario Alessandro Bisato si sarebbe deciso a non dimettersi, non ritenendosi l'unico responsabile della batosta in Regione. Dunque, alla direzione regionale del Pd di venerdì 9 ottobre ci sarà una bella analisi del voto, ma, a meno di improbabilissime richieste, nessuna remissione del mandato. Anche perché la segreteria andrà a naturale scadenza nella primavera del 2021. I rumors - e il convegno della Moretti non è casuale - riferiscono semmai di un tentativo: in vista del congresso che si terrà tra non meno di sei mesi l'area non zingarettiana (Base Rifomista di Guerini/Lotti con Alessia Rotta e Roger De Menech più come new entry la stessa Moretti, ma anche i fedelissimi dell'ex ministro Martina con Lucio Tiozzo, Diego Zardini, Stefano Fracasso) starebbe cercando di compattarsi e di fare massa critica nei confronti dell'attuale maggioranza del partito, in Veneto rappresentata dai sottosegretari Martella, Variati e Baretta (quest'ultimo dell'area Franceschini). E Moretti, anche se adesso nega, aspirerebbe alla segreteria. Un tentativo che dovrà tener conto di qualche rimescolamento in Base Riformista: a Verona Gianni Dal Moro ha sostenuto Giandomenico Allegri, a Padova Alessandro Zan si è speso per Camani. Il primo banco di prova, comunque, saranno le nomine in consiglio regionale con Base Riformista che punterebbe su Francesca Zottis vicepresidente dell'assemblea legislativa e Giacomo Possamai presidente della Quarta Commissione, mentre per il ruolo di capogruppo e vice sarebbero stati individuati Andrea Zanoni e Anna Maria Bigon. Ma al di là degli equilibri interni tra i vecchi, il Pd dovrà tenere d'occhio i giovani e soprattutto le giovani donne, da Monica Sambo rieletta in Comune a Venezia alla trevigiana Rachele Scarpa che alle Regionali ha fatto incetta di voti pur senza farcela così come la veronese Elisa La Paglia. (al.va.)

