CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL REPORTAGETREVISO Nella pancia del grattacielo si nasconde un antro diventato da anni spazio franco, buono per nascondere piccola refurtiva, per dare ospitalità a sbandati di ogni genere, per ospitare traffici loschi di vario tipo. Accade a Treviso, in via Pisa, dove si trova l'unico grattacielo, 20 piani, della città. Negli anni 60 era considerato un vero gioiello, dal design degno di una metropoli e con appartamenti all'ultimo grido e ambitissimi. Dagli anni 90 è invece iniziato un lento declino, aggravato dalla crescita esponenziale di...