IL REPORTAGE / 2Per risolvere i contrasti con un vicino scomodo, solitamente, esistono tre vie d'uscita: andarsene, iniziare una guerra o trovare un modo per conviverci. Ora, immaginate che quel vicino, in realtà, non sia uno, ma venti. Immaginate che i problemi non siano la lavatrice accesa dopo le 22, un posto auto occupato, la musica ad alto volume all'ora di pranzo, ma un commercio di droga costante, di massa, attivo 24 ore su 24.Fissando questa immagine è possibile comprendere la realtà di via Col di Lana e le difficoltà quotidiane...