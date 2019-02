CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL REPORTVENEZIA Sommando i trapianti da donatore vivente e quelli da donatore cadavere, il Veneto ha contribuito con 591 trapianti ai 3.718 totali in Italia. Padova detiene anche due record: è il primo in Italia per trapianto di rene da donatore vivente e per trapianto di pancreas da donatore cadavere. È quanto emerge dai dati, resi noti ieri, del Centro regionale Trapianti sull'attività del 2018. «Il sistema trapianti del Veneto - ha commentato il governatore Luca Zaia - ha contribuito con percentuali in doppia cifra al successo del...