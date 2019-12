IL RAPPORTO

VENEZIA Pronto, vorrei prenotare una visita specialistica. Mi sta dicendo che devo aspettare sei mesi per averla con la mutua e che se invece pago ce l'ho dopodomani?

L'esempio l'ha fatto il presidente della Regione Veneto Luca Zaioa presentando, ieri mattina a Palazzo Balbi, un rapporto sulla sanità privata in Veneto. I dati testimoniano che la Regione Veneto non sta affatto dando la sanità in mano ai privati. Anzi, i numeri dicono che la Regione sta investendo più di tutto sulle strutture pubbliche, sia dal punto di vista dei macchinari che delle prestazioni. Eppure, la percezione è che se ci si vuole curare si debba andare nel privato. È così che il governatore Zaia ha chiesto al direttore generale della Sanità, Domenico Mantoan un rapporto sul ruolo del cosiddetto privato accreditato, presentato appunto ieri a Palazzo Balbi alla presenza dei dg di tutte le Ulss.

I NUMERI

Tra il 2010 e il 2018 la spesa complessiva per il privato accreditato è passata da 861 milioni a 808 milioni, pari a 53 milioni in meno e al 6% in meno. Meno 8% al privato per le prestazioni ambulatoriali (264 milioni nel 2018 contro 286 nel 2010). Per quanto riguarda i ricoveri, il privato, tra il 2010 e il 2018, ha subito una contrazione di stanziamenti del 5%, passando da 574 milioni a 544.

Nel 2010 il Fondo sanitario regionale era di 8 miliardi 137 milioni, dei quali 719 milioni per i privati. Nel 2018, il Fondo sanitario regionale è ammontato a 8 miliardi 913 milioni (+9%) dei quali 634 milioni per i privati (-12%).

In Veneto le strutture private accreditate risultano aver contratto l'attività, riducendola dal 27% del 2010 al 16% del 2018.

I BUDGET

Altre Regioni spendono di più per il privato. Nel 2018 il Veneto era al decimo posto in Italia, con 123 euro di spesa pro capite, dietro a grandi regioni come Lazio (che detiene il record della spesa per i privati con 281 euro pro capite), Lombardia, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Provincia di Trento, Piemonte e Calabria.

Dal 2012 al 2018 le strutture sanitarie sono complessivamente diminuite da 704 a 684 (-3%) per effetto della razionalizzazione compiuta dalla Regione. Gli ospedali privati convenzionati sono 26.

Quanto al budget, nel 2010 il Pubblico garantiva il 73% del volume di prestazioni della specialistica ambulatoriale; tale valore nel 2018 saliva a 84%; per contro, i privati accreditati nello stesso periodo hanno contratto la loro attività, riducendola dal 27% (anno 2010) al 16% (anno 2018). Il budget assegnato alle strutture private accreditate è così calato dai 129 milioni del 2010 ai 116 del 2018.

Per quanto riguarda i posti letto, tra il 2013 e il 2019 sono diminuiti quelli per acuti di 152 unità. Sono invece cresciuti di 312 i posti letto per post acuti. Il budget è però rimasto invariato, perché un posto letto per acuti costa circa il doppio di uno per post acuti.

Nel 2018 le strutture pubbliche hanno erogato oltre 553 mila ricoveri (80% sul totale), mentre quelle private accreditate hanno registrato 124 mila ricoveri. Il pubblico fa interventi di alta complessità, come i trapianti, la cui valorizzazione economica è in costante aumento e vale nel 2018 il 36% dell'intera produzione degli erogatori privati.

LE BUGIE

«Non c'è contrapposizione tra pubblico e privato», ha detto il governatore Zaia. «La nostra è una sanità fortemente in mano al pubblico», ha aggiunto l'assessore Manuela Lanzarin. Ma allora perché c'è una percezione di segno opposto? «Vanno fatte alcune precisazioni - ha detto Zaia - come quella del costo delle prestazioni private rispetto al ticket. È vero che possono costare meno, ma noi investiamo anche su macchinari su cui non investono i privati, perché non garantiscono un adeguato rientro dell'investimento. E lo facciamo anche pagandoli di più, a causa della burocrazia. Non è quindi vero che facciamo business, quella è una bugia. Il vero tema è che c'è una crescita esponenziale di richieste di sanità. I medici sono pochi, ma se un veneto sta male non va in cerca di una clinica privata, viene nel pubblico». E le visite a pagamento che si hanno in meno tempo? «Le consente la legge, ma non è spazio o tempo portati via al pubblico, seguono canali differenti». Quanto ai medici, del bando da 192 posti sono stati già assunti 22 specializzandi e 24 specializzati.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

