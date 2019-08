CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RAPPORTOVENEZIA Chi c'è sul podio dell'incasso per la mobilità sanitaria interregionale? Lombardia, Emilia Romagna e Veneto: già, proprio le tre Regioni che chiedono (finora invano) l'autonomia differenziata, sono le stesse che nel trattamento dei pazienti provenienti dal resto d'Italia guadagnano più di quel che spendono per far curare altrove i propri residenti. Secondo il rapporto della Fondazione Gimbe di Bologna relativo al 2017, infatti, si concentra all'interno di questo triangolo ben l'88% del saldo attivo nazionale.IL FENOMENO...