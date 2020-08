IL RADUNO

dal nostro inviato

RONCADE (TREVISO) Lì dove cinque anni fa c'era stata una grande kermesse - con telecamere, giornalisti, pannelli illustrativi - stavolta c'è un raduno silenziato. L'invito ai 165 è arrivato domenica con l'ordine di mantenere il massimo riserbo. I 165 manco si aspettavano che all'ingresso, suddivisi in quattro gruppi per le registrazioni - A-C, D-L, M-R, S-Z - i loro telefonini sarebbero stati requisiti e al petto avrebbero dovuto appuntarsi una spilla celeste, una sorta di lasciapassare: solo chi lo indossava poteva entrare nel salone, occupare le seggioline rosse, ascoltare il capo che li aveva voluti in squadra e, magari, osare qualche domanda, giusto per saper come e cosa rispondere se alle tribune elettorali qualcuno dovesse chiedere del vaccino anti Covid o della banda larga.

H-Farm, Ca' Tron, provincia di Treviso, poco distante dall'aeroporto Marco Polo di Venezia. È qui che, come nel 2015, il governatore del Veneto Luca Zaia raduna tutti i suoi candidati in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Solo che rispetto a cinque anni fa sono molti di più: non solo i 55 della lista Zaia Presidente e i 55 della lista Lega, adesso ci sono anche i 55 della Lista Veneta Autonomia LVR. E quelli di Fratelli d'Italia e di Forza Italia? «Ci sono anche loro in alleanza, ma questa di oggi è la campagna della Lega», dice il segretario del partito Lorenzo Fontana. Tant'è, rispetto a cinque anni fa Zaia non ha voluto clamori. Incontro a porte chiuse, anche gli accompagnatori dei candidati - figli, mariti - lasciati fuori. Gli aspiranti consiglieri sono in gran spolvero, le candidate di più, anche se il tacco dodici sul prato del campus ammorbidito dalla pioggia non è il massimo. Per location - aperta campagna, foto con alle spalle un campo di pannocchie - e orario, la via di mezzo tra il tailleur pantalone stile assessore Manuela Lanzarin (ormai copiatissima) e la tenuta balneare del presidente della Seconda commissione Francesco Calzavara era forse il jeans su sneaker presidenziali. Tutti, comunque, opportunamente mascherati.

I MESSAGGI

Tre i messaggi lanciati dal governatore ai suoi candidati. Il primo: siamo in piena epoca Covid, quindi le regole vanno rispettate: mascherine, distanziamento sociale, niente assembramenti. Siamo attenzionati, occhio a come vi comportate. Il che significa niente megacomizi, niente cenoni. In sintesi: non date adito a polemiche, non alzate i toni, ricordatevi che siamo una squadra.

Il secondo messaggio: bisogna andare a votare. Proprio perché i sondaggi sono fin troppo favorevoli (l'ultimo di Winpoll - Cise per Sole 24 Ore dà Luca Zaia al 76,8%, Arturo Lorenzoni 15,5%, Enrico Cappelletti 3,8%, Daniela Sbrollini 1,1%) c'è il rischio che gli elettori convinti che l'esito sia scontato, se ne stiano a casa. Concetto scritto sul cartellone con tanto di firma di Luca Zaia: Vota per chi vuoi ma vai a votare!. E ribadito dal segretario Fontana: «Bisogna portare più gente possibile a votare, c'è il rischio che si prendano queste elezioni sotto gamba». Pronostici? Fontana sorride: «Se le nostre tre liste superassero il 50% sarebbe un successo incredibile». Significherebbe rendere ininfluenti gli alleati.

E infine il terzo messaggio lanciato da Zaia: le preferenze sono importanti, ma non determinanti ai fini della formazione della giunta perché il giorno dopo le elezioni si parte da zero. E qui più di qualcuno, cercando di non farsi notare, un po' ha storto il naso: se non porti a casa preferenze, significa che non conti sul territorio. Non è un caso che nel veneziano stia prendendo piede l'ipotesi di votare l'invotabile Gianluca Forcolin, non ricandidato per la faccenda del bonus Inps: sarebbero voti validi per la Lega e preferenze nulle, ma i rappresentanti di seggio si premurerebbero di far sapere al Capo quante schede avevano nome e cognome dell'ex vicepresidente.

LA PAROLA CHIAVE

Nonostante il coronavirus e l'invito a tenere un low profile, un filo conduttore dal 2015 c'è: la parola impegno. Cinque anni fa, in manifesti tematici differenziati, Zaia aveva elencato i settori su cui si sarebbe impegnato. Stavolta si è limitato a una frase omnicomprensiva: L'impegno continua. con punto finale, come se non ci fosse null'altro da aggiungere. Dicono che lo slogan se lo sia scelto da sé. Così come il celeste (codice Pantone: Process Blue Cp) per i manifesti preparati dalla società trevigiana Heads in cui risaltano gli occhi verdi («Ma quale photoshop, io li ho verdi davvero»). Ma soprattutto, come nel 2015, Zaia ha voluto accanto a sé Community, il gruppo di reputation management fondato e guidato da Auro Palomba con sedi a Treviso, Milano, Roma. C'è da solo da capire se nelle prossime tre settimane e mezzo il presidente si concederà a confronti con gli altri candidati. I suoi ne sono certi: perché mai dovrebbe regalare riflettori e palcoscenico?

Alda Vanzan

