Il radar è guasto con la nebbia: l'aeroporto va in tilt

DISAGI AEREIMESTRE È andato in tilt, improvvisamente, alle 18:30 di giovedì e da allora non si è più ripreso, almeno fino a ieri sera quando i tecnici di Enav stavano ancora lavorando per cercare di sistemarlo. Si tratta del radar di terra dello scalo intercontinentale Marco Polo di Venezia che non è uno strumento obbligatorio per un aeroporto, essendo un ausilio, ma che, se non c'è o non funziona, impedisce agli aerei di atterrare o decollare in caso di nebbia. Da due giorni, dunque, quando calava la nebbia a Tessera, si sono registrati...