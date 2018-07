IL RACCONTO VENEZIA Oggi saranno accolti dai dirigenti comunali per capire quanto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RACCONTOVENEZIA Oggi saranno accolti dai dirigenti comunali per capire quanto tempo potranno essere accolti nei centri estivi i loro figli disabili. Un incontro chiesto da tempo, ma che viene concesso solo il 18 luglio ad estate inoltrata. Succede nel Comune di Venezia, ma la storia accomuna un po' tutto il Veneto. Perché ai bambini disabili la figura dell'accudiente, di cui necessitano per frequentare i campi estivi, viene assegnata solo per periodi limitati. Questo perché i Comuni non dispongono di risorse sufficienti. A raccontare cosa...