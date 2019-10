CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL QUADROVENEZIA La campagna elettorale per la divisione di Mestre da Venezia di fatto si è aperta con l'invito del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, molto criticato per questo, all'astensione. Brugnaro è il primo avversario della separazione amministrativa della terraferma dalla città insulare ritenendola una pietra tombale per la Grande Venezia dentro la Città metropolitana, anche se quattro anni fa, in occasione del ballottaggio con Felice Casson che l'avrebbe portato all'elezione, aveva sottoscritto un accordo con il candidato della...