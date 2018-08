CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PUNTOIl virus della Febbre del Nilo ringrazia l'alternanza di piogge e caldo torrido, perfetto per la proliferazione delle zanzare, e continua a contagiare persone in tutta Europa, con l'Italia fra i paesi più colpiti. È di ieri la notizia di una nuova vittima del virus, un'anziana morta nel mantovano, che si aggiunge alle dieci conteggiate nel bollettino ufficiale dell'Istituto Superiore di Sanità. In tutto siamo però a quota 13: due le vittime venete ancora in attesa di ufficializzazione. La donna, un'operaia in pensione di 77 anni,...