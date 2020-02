IL CONGRESSO

ROVIGO Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme, è il nuovo segretario regionale del Psi. Ieri a Rovigo è stato rinnovato il direttivo eleggendo l'unico candidato alla successione di Luca Fantò, che così sarà più presente a Roma per continuare nel partito l'incarico di referente nazionale scuola, ruolo in cui - ha detto il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio - è diventato un punto di riferimento per i diritti dei docenti precari.

La nomina di Mortandello non è avvenuta all'unanimità, per l'uscita dalla sala della Gran Guardia, che ha ospitato le operazioni congressuali, del delegato del Psi della Federazione di Venezia Michele Bertaggia, che ha lasciato il dibattito chiedendo che le porte del Psi Veneto restino aperte anche alla diversità di pareri, di rimando all'affermazione conclusiva del nuovo segretario: «Le porte del Partito socialista, che è un partito accogliente, sono aperte».

Con Riccardo Mortandello, 38enne nato a Padova e cresciuto a Montegrotto, dove nel 2009 fondò «assieme a un gruppo di amici e compagni» il Circolo Sandro Pertini, diventando prima consigliere comunale di minoranza nel 2011, e poi sindaco alle amministrative 2016, continua il percorso di rinnovamento del Partito socialista che guarda ai giovani, punta a cogliere le opportunità della comunicazione digitale e vuole essere smart: è stato avviato in Italia con il passaggio del testimone da Riccardo Nencini al 41enne Enzo Maraio, che ieri a Rovigo ha auspicato che il Psi nelle 6 Regioni al voto in maggio corra con liste proprie, sedendosi al tavolo di coalizione del centrosinistra.

L'auspicio vale anche in Veneto, dove «è ora che il Pd sciolga il nodo del candidato» e dove «non è scontato un bel nulla che Luca Zaia sia rieletto governatore», ha detto Maraio. Il perché l'ha spiegato nel quadro di un paese in cui pesa l'astensionismo e l'elettorato «è mobile», e per le «inadempienze» del centrodestra in Veneto, da manifestare per smontare la tesi che è una Regione ben governata. Parole in sintonia con quelle dei rappresentanti delle diverse anime del centrosinistra intervenute al congresso: dal coordinatore veronese di Azione Marco Wallner alla consigliera regionale e coordinatrice di Italia in Comune Patrizia Bartelle, dalla portavoce per il Veneto di +Europa Anna Lisa Nalin al consigliere regionale Pd Graziano Azzalin.

Costruire il futuro è stato il titolo del sesto congresso regionale del Psi e anche la sostanza della relazione di Mortandello, che tra gli strumenti per affrontare i cambiamenti socio-economici e intercettare i bisogni locali ha promosso la costituzione di un Tavolo degli amministratori del Veneto «perché bisogna ripartire dal territorio». Ha poi imputato al governo Zaia la perdita per il Veneto del 9% di prodotto interno lordo dal 2007, un modello di sanità diretto alla privatizzazione e «la propaganda del referendum sull'autonomia costato oltre 15 milioni di euro, mentre bastava una raccomandata da 6 euro come ha fatto l'Emilia-Romagna».

