IL PROVVEDIMENTOVENEZIA Per disincentivare il consumo di suolo, la Regione finanzia la rigenerazione urbana attraverso la demolizione di opere incongrue, degradate o situate in aree a rischio idrogeologico. Ma è scontro sul fondo, che ammonta a 200.000 euro per l'intero Veneto, per cui potranno essere sostenuti da 4 a 10 interventi in tutto. «Troppo pochi», attaccano sia il Partito Democratico che la Cna.IL BANDOLa giunta regionale ha approvato un bando che prevede due tipi di contributo a favore degli enti pubblici e dei soggetti privati,...