IL PROVVEDIMENTO

VENEZIA Gonfalone di San Marco sugli edifici pubblici statali, la Prima commissione del consiglio regionale del Veneto ha approvato ieri a maggioranza la nuova proposta di legge della giunta di Luca Zaia, quella presentata dopo la bocciatura della Corte costituzionale. Il provvedimento, come il precedente, reintroduce l'obbligo di esposizione della bandiera della Regione del Veneto negli edifici statali e di enti nazionali nonché sulle imbarcazioni dei medesimi enti, ma non prevede più le sanzioni. E quindi non si capisce come la Regione riuscirà a far rispettare questo obbligo normativo. Il dato politico, però, c'è tutto. E assume ancora più rilevanza dopo le polemiche delle bandiere del Veneto sequestrate negli stadi.

LA CONTESTAZIONE

Il provvedimento - licenziato in commissione a maggioranza, contrari Pd, M5s e i consiglieri del coordinamento Veneto 2020 - può dunque essere calendarizzato per l'aula. Relatore del progetto di legge sarà il presidente della Prima commissione Alessandro Montagnoli (Lega); correlatore il consigliere Piero Ruzzante (LeU). E proprio Ruzzante, con le colleghe di Veneto 2020 Patrizia Bartelle (Italia in Comune) e Cristina Guarda (Civica per il Veneto), ha protestato contro la maggioranza leghista che «bocciando un nostro emendamento, impedisce l'esposizione della bandiera dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane all'esterno dei palazzi regionali. Il centralismo di Zaia sempre più arrogante e ingordo vuole piazzare la bandiera di Venezia sui palazzi statali, ma nega la dignità dei Comuni che sono gli enti più vicini al cittadino ed i più antichi d'Italia. Una storia lunga oltre mille anni spazzata via da un ente, la Regione, nato negli anni 70». «La Lega - hanno aggiunto i tre consiglieri - continua a proporre l'obbligo per le prefetture e gli altri palazzi statali di esporre la bandiera regionale, anche se la Corte costituzionale ha già stabilito che la Regione non ha alcun potere in questo senso: non può obbligare lo Stato a fare alcunché. La Regione invece può decidere per le sue sedi e i suoi palazzi, perciò col nostro emendamento abbiamo chiesto una cosa molto semplice: che assieme alla bandiera europea, al tricolore e al gonfalone regionale, vengano esposte anche i vessilli degli enti locali. Lega e Lista Zaia hanno votato contro, secondo loro ciò che vale per la Regione verso lo Stato non deve essere possibile per Comuni, Province e Città metropolitane verso la Regione. Ancora una volta il neo-centralismo regionale di Zaia calpesta le autonomie locali».

IL PRECEDENTE

La precedente legge del 2017 che obbligava l'esposizione della bandiera del Veneto «all'esterno degli edifici sedi della Prefettura e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato» era stata impugnata dall'allora governo Gentiloni e poi dichiarata incostituzionale dalla Consulta con la sentenza 183 del 5 giugno 2018. Secondo la Corte, la prescrizione invadeva «la competenza legislativa esclusiva» statale in materia di ordinamento e organizzazione e violava anche «il principio di unità e indivisibilità della Repubblica». (al.va.)

