CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROVVEDIMENTOVENEZIA «A 40 anni dalla legge Basaglia tornano i manicomi», tuona il consigliere regionale Piero Ruzzante (LeU). «Abbiamo previsto 280 posti letto per lungodegenti con problemi psichiatrici», ribatte l'assessore al Sociale, Manuela Lanzarin (Lega). In mezzo ci sono le famiglie e i Comuni che, per una volta, possono gioire: il ventilato aumento delle rette per i pazienti psichiatrici accolti in strutture protette non aumenteranno perché la Regione Veneto continuerà a farsi carico dei costi aggiuntivi.LA RIPARTIZIONEIl...