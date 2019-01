CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROTOCOLLOVENEZIA Il 7 aprile 2018, duecento persone si ritrovarono lungo la sponda sinistra dell'idrovia Padova-mare, a Vigonovo, per interrare simbolicamente la linea aerea prevista da Terna tra Dolo e Camin. C'erano sindaci e parlamentari. E pure una ruspa per mettere idealmente sotto terra l'elettrodotto a 380 kV. Neanche un anno dopo Terna annuncia che quella linea sarà interrata. Spenderà 420 milioni di euro solo per la Dolo-Camin. E altri 500 milioni serviranno per ulteriori interventi di interramento, come quello tra la stazione...