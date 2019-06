CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROTAGONISTAVENEZIA David Chipperfield sembra un po' frastornato e orgoglioso. «Qui ci sono grandi aspettative - esordisce dopo gli interventi di Donnet e del sindaco Brugnaro - E la parte più intrigante è senz'altro quella di trasformare queste aspettative in progetto per un edificio di 500 anni. Quello che più risulta interessante sarà come dare la maggiore permeabilità ad un palazzo che non ha mai visto folle calcare quei pavimenti. È una struttura straordinaria e come tale intendiamo trattarla». Non vi è dubbio, e lo si capisce...