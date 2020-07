IL PROGRAMMA

VENEZIA Una manovra di inclusione sociale che sfiora i 120 milioni di euro. Soldi ottenuti da una rimodulazione dei fondi europei Por Fse, in parte combinata con le previsioni del decreto Rilancio, al punto da raggiungere oltre 114.000 soggetti: 4.600 operatori e 20.500 lavoratori dei settori maggiormente in crisi a causa dell'epidemia Covid-19, 3.000 strutture di cura, 86.000 famiglie, 505 Comuni e 210 altri enti della pubblica amministrazione. È così che il Veneto cresce, secondo il piano della Regione curato dagli assessori Elena Donazzan (Lavoro), Federico Caner (Turismo), Cristiano Corazzari (Cultura) e Manuela Lanzarin (Sociale), con la regìa tecnica del dirigente Santo Romano, approvato martedì e presentato ieri.

LE MISURE

La maggior parte delle misure riguarda le aziende e gli addetti del turismo e della cultura, ma sono coinvolti appunto pure il sociale e la pubblica amministrazione. «Per la prima volta in Veneto, ma credo anche in Italia, una Regione ha impostato un lavoro di revisione organica dei propri programmi di spesa sui fondi Ue, mettendo al centro il sostegno attivo alle imprese, al lavoro e alle famiglie», ha spiegato Donazzan. Dei 119,7 milioni totali, che dovranno essere spesi entro fine anno, 42 vanno per la cassa integrazione in deroga, mentre gli altri 77,7 finanziano interventi emergenziali. Ecco allora, fra gli altri, la riduzione del costo del lavoro per l'assunzione o la stabilizzazione dei giovani, i contributi a fondo perduto per Comuni e operatori del privato sociale che erogano servizi alle famiglie, l'indennità integrativa per i lavoratori dello spettacolo, gli incentivi agli ambiti territoriali per migliorare i servizi in epoca di pandemia.

I PRECARI

Particolare attenzione è riservata ai precari. «Quelle professionalità che non beneficiano del Fus e che più di altre stanno pagando il lockdown», ha sottolineato Corazzari, a proposito dello spettacolo. «Ma stiamo sensibilizzando il Governo e la Conferenza delle Regioni per far rientrare anche gli stagionali, così numerosi nel turismo, fra i beneficiari dei contributi salariali per il taglio del costo del lavoro», ha aggiunto Caner. Subito pronti a partire, invece, i contributi per i servizi sociali, «per prenderci cura di chi ordinariamente si prende cura di bambini, anziani, malati, famiglie, persone con disabilità».

Angela Pederiva

