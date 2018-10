CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGRAMMAVENEZIA Dopo aver girato il mondo, hanno deciso di attraversare il Belpaese, guardandolo da un punto di vista speciale: quello degli stranieri che l'hanno scelto come loro nuova patria. Per questo il loro programma televisivo, costruito con le immagini e le interviste registrate in tre mesi di incontri, si intitola «Voglio vivere in Italia». Protagonisti dell'avventura che ha coinvolto anche il Nordest, da Venezia a Bolzano, sono due giovani viaggiatori low cost: lui è un videomaker originario del lago di Garda e lei è...