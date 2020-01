PADOVA Affrontare la carenza di personale medico e sanitario, ridurre l'accentramento delle funzioni verso Azienda Zero, ridare forza ai sindaci, lavorare sulla riforma delle Ipab, investire nei servizi territoriali e nel sociale. Sono alcuni punti del Programma su sanità e sociale del Partito Democratico in vista delle Regionali, presentato a Padova. «Azienda Zero esordisce il segretario veneto Alessandro Bisato ha tolto dalle mani delle direzioni delle aziende sanitarie il rapporto con il territorio, ciò che faceva grande il nostro sistema sanitario. Il sociale è stato demolito, c'è meno personale medico e paramedico perché lo si fa scappare, si sta scivolando verso il privato soprattutto sul fronte case di riposo. I problemi sono tanti e noi abbiamo voluto dimostrarli attraverso i dati». Secondo il report del Pd, fra 2013 e 2019 si passa da 2.942 a 3.115 posti letto nelle strutture private convenzionate. «Il sistema sanitario veneto vale 10 miliardi di euro specifica il consigliere regionale Claudio Sinigaglia di cui 2,8 destinati al privato convenzionato. Inoltre, secondo recenti studi, i veneti spendono nel solo privato 3 miliardi di euro. Per non parlare delle visite serali, prefestive e festive di cui si vanta Zaia. I numeri dicono che sono un fallimento, ci domandiamo se ne valga la pena». Nel 2018 si contano 136mila prestazioni erogate extra orario, su un totale di 4 milioni. «La riforma delle Ulss fa presente il capogruppo regionale Stefano Fracasso ha allontanato i cittadini dalla sanità pubblica. Gli ospedale spoke sono stati depauperati nella loro funzione, i cittadini fanno centinaia di chilometri per ricevere le cure. Le case di riposo non ci sono più. L'attivazione delle Medicine di gruppo integrate è stata bloccata. Non solo, è stata attivata appena la metà dei posti letto degli Ospedali di comunità. Strutture intermedie che dovevano dare una risposta alla cronicità».

Elisa Fais

