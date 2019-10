IL PROGETTO VENEZIA Simonetta Rubinato lascia il Partito Democratico e pensa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOVENEZIA Simonetta Rubinato lascia il Partito Democratico e pensa a un movimento che faccia da casa ai 2 milioni e 300mila veneti che due anni fa votarono al referendum per l'autonomia. Un movimento sul modello della Südtiroler Volkspartei o della Csu bavarese in cui si riuniscano veneti di destra e di sinistra, indipendentemente dall'appartenenza politica, ma uniti da tre fattori: veneti che vogliono l'autonomia differenziata nel solco della Costituzione, che riconoscono l'Italia come la loro patria e che non hanno alcuna...