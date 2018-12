IL PROGETTO VENEZIA «Se passa anche alla Camera mi sentirete urlare per

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOVENEZIA «Se passa anche alla Camera mi sentirete urlare per la felicità da molto lontano... Per noi questa potrebbe essere una svolta storica». Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, incrocia le dita e resta in attesa, ma è consapevole che l'operazione tassa di sbarco è ormai blindata: inserita come emendamento nella manovra del Governo difficilmente smonterà dall'autobus gialloverde che attende di incassare la fiducia a Montecitorio. Si tratta di una norma su misura per Venezia, legata a doppio filo alle legge speciale, che in...