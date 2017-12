CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOVENEZIA Per un anno e mezzo non se n'era saputo più nulla, tant'è che molti ormai non ci speravano quasi più. Invece con uno scatto di reni a ridosso di fine legislatura, Babbo Natale è balzato da Roma a Nordest per portare 18,3 milioni di euro a 37 progetti di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, finanziati grazie all'operazione Bellezza@Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati. Chiese e palazzi, parchi e castelli, teatri e sentieri, tutti di proprietà pubblica, beneficeranno di contributi per restauri e...