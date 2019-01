CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOVENEZIA La «grande ammalata» come l'ha chiamata in maniera affettuosa il primo procuratore di San Marco Carlo Alberto Tesserin, era troppo importante per essere lasciata senza cura. Per essere messa alla mercé non solo delle grandi inondazioni - come l'Aqua Granda del 4 novembre 66 o i 156 centimetri del 29 ottobre scorso - ma anche di tutte quelle medie maree che per duecento giorni all'anno mandavano sott'acqua il nartece della Basilica di San Marco. E con il sale corrodevano i mosaici bizantini della pavimentazione, arrivando...