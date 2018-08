CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOVENEZIA Il Viminale lancia un Piano straordinario per combattere lo spaccio della droga davanti alle scuole: ne ha parlato lo stesso titolare dell'Interno, Matteo Salvini, intervenuto sabato sera a un comizio in Trentino Alto Adige. Il Piano riguarderà le principali città italiane: Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Messina e, a Nordest, Venezia, Verona, Padova e Trieste, avranno a disposizione un fondo complessivo da 2,5 milioni per incrementare i controlli, assumere agenti della...