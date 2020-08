IL PROGETTO

VENEZIA Da quant'è che se ne parla? Da anni, forse più di un decennio. Adesso la proposta è formalizzata. Ufficiale. Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, l'ha messa per iscritto a Paola De Micheli, ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture. Ossia: le unifichiamo le autostrade del Veneto? Possiamo mettere assieme la Venezia-Padova, la Brescia-Padova, le Autovie? Che ne dice il Governo di dare vita al Polo Autostradale del Nordest?

La proposta è di Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, che ieri ha reso noto la lettera inviata al ministro De Micheli ancora lo scorso 6 agosto. Il progetto illustrato dal governatore «consiste nell'assegnare direttamente in house le concessioni autostradali del Veneto alla società pubblica Cav, interamente a partecipazione pubblica, Anas e Regione del Veneto al 50% ciascuna, che gestisce il Passante di Mestre per conto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti». Zaia ha spiegato a De Micheli che «il fine è in primis governare, nel medio lungo periodo, l'intera rete autostradale veneta, con obiettivo primario sulla sicurezza e sulla manutenzione della stessa, ma anche finanziare, realizzare e gestire nuove importanti opere infrastrutturali, alleggerendo il peso relativco sui bilanci dello Stato e della Regione». Per fare questo, spiega Zaia, è però preliminare «intervenire con due iniziative urgenti riguardanti la Cav che consentono da sole di finanziare sin d'ora opere già programmate per circa 1 miliardo di euro». Di quali interventi si tratta? Prima di tutto - dice Zaia - bisogna «rinnovare la concessione della società Cav per ulteriori 30 anni», quindi serve «la modifica normativa che permetta l'ampliamento del campo d'azione della società, rispetto all'attuale configurazione di gestore del Passante di Mestre». Tradotto: la Cav deve avere gli stessi requisiti delle altre società autostradali. Senza contare, ha sottolineato Zaia, che un progetto di questo genere potrebbe essere «importante anche per la ripresa economica post emergenza sanitaria».

LE OPPOSIZIONI

«In consiglio regionale non se ne è mai parlato - dice Piero Ruzzante di LeU Articolo Uno - Zaia semmai avrebbe potuto dedicarsi, ed era una sua facoltà, al progetto di unificazione delle società di trasporto pubblico locale, visto che abbiamo quasi una trentina di aziende, ma non l'ha mai fatto». Bruno Pigozzo, Pd, vicepresidente del consiglio regionale del Veneto, dice invece che la questione di un'unica società autostradale era stata posta: «La questione esiste, bene che la si affronti».

LO SCHEMA

Nella lettera al ministro De Micheli, Zaia spiega le azioni necessarie per perseguire il progetto: 1) modifica della legge istitutiva di Cav al fine di consentire alla società di occuparsi non solo della gestione della rete attualmente concessa, ma anche di ulteriori tratte; 2) rinnovo a Cav della concessione attualmente assegnata, in scadenza al 2032, per ulteriori 30 anni; 3) affidamento a Cav della concessione delle autostrade in scadenza in Veneto. Zaia ha spiegato al ministro che «la società Cav ha già predisposto un piano economico-finanziario relativo all'eventuale rinnovo della concessione, per un importo complessivo di circa 1 miliardo di euro di investimenti, reinvestendo direttamente le risorse introitate nel territorio in una visione pay per use, senza gravare sui bilanci pubblici. Il rinnovo a Cav - si legge nella scheda di progetto - naturalmente prevedibile al 2032, qualora anticipato nella decisione consentirebbe di procedere fin da subito agli investimenti della programmazione relativi agli ulteriori 30 anni di gestione». Il progetto prevede inoltre il mantenimento in capo al ministero dei Trasporti del ruolo di concedente e di vigilanza sulle concessioni; l'individuazione di un soggetto (che sarebbe Cav), a totale partecipazione pubblica, nel ruolo di concessionario; l'affidamento in house providing dal ministero; l'unificazione della scadenza di più concessioni. Tutto da vedere che vada in porto.

