IL PROGETTO

VENEZIA A trent'anni dalla sua istituzione, il Parco regionale della Lessinia perde duemila dei suoi diecimila ettari. Un quinto della superficie verrà infatti trasformato in aree contigue, cioè zone a carattere agro-silvo-pastorale in cui non vigeranno i rigorosi vincoli della riserva naturale, «allo scopo di garantire una fruizione meno burocratizzata dei territori a vocazione agricola, nel rispetto delle buone prassi culturali e della tradizione», secondo quanto prevede la proposta di legge presentata dal centrodestra e licenziata giovedì dalla commissione Territorio. Ora si attende il passaggio in sede di Bilancio, prima del voto finale da parte dell'aula, ma sul provvedimento è già scontro politico: «Ennesimo regalo ai cacciatori», tuonano le forze di opposizione.

I DANNI

All'interno dei vaj, cioè le cinque profonde valli che solcano l'altopiano della Lessinia e che saranno trasformate in aree pre-parco, varranno regole meno restrittive sul piano venatorio, in considerazione «di un'accresciuta consistenza di alcune specie di animali selvatici, perlopiù cinghiali, e dell'impatto dei danni da questi causati», come si legge nella relazione al testo firmato dai leghisti Alessandro Montagnoli ed Enrico Corsi e dal cimbro Stefano Valdegamberi. Ma il dem Andrea Zanoni teme un rischio ben maggiore: «Col pretesto dei danni provocati dai cinghiali tagliano l'area del Parco per ben 2.000 ettari, consentendo l'entrata dei cacciatori che poi potranno legittimamente sparare, in un ambiente unico come quello dei vaj, non solo ai cinghiali ma anche a una cinquantina di altre specie». Al termine dell'audizione di sindaci e attivisti, il Pd è uscito, stigmatizzando la decisione del presidente zaiano Francesco Calzavara di procedere subito con il voto, senza studiare i documenti consegnati da Italia Nostra e Legambiente. «C'era un appello sottoscritto da 107 associazioni della Lessinia e della provincia di Verona», ricordano Piero Ruzzante, Cristina Guarda e Patrizia Bartelle (Veneto 2020). Aggiungono le dem Orietta Salemi e Anna Maria Bigon: «La Lega ha fretta di chiudere questa partita perché sa che la maggioranza dei veneti è a favore delle aree protette e vuol far passare la cosa sotto silenzio senza arrivare a ridosso delle elezioni».

LE ACCUSE

Fra maggioranza e minoranze è scambio di accuse. Assicura il primo firmatario Montagnoli: «Questa proposta di legge non vuole favorire la costruzione di nuovi edifici all'interno del parco, né tanto meno allentare i vincoli paesaggistici, ma piuttosto facilitare la gestione di quest'area così delicata. Chi quindi ci accusa di voler deturpare il nostro parco, o parla senza concezione di causa, oppure parla per fare becera polemica politica». Ribatte il pentastellato Manuel Brusco: «Si può modificare un regolamento o un piano ambientale, se l'ostacolo è quello. I cinghiali generano problemi, è vero, ma nel Parco dei Colli Euganei si è proceduto con battute di selezione: perché non seguire questo metodo anche in Lessinia?».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA