IL PROGETTOTREVISO Problemi di sovrappeso e colesterolo? Tenersi lontani da Treviso per tutto il mese di ottobre. La città si prepara a diventare l'harem del mascarpone, il sultanato dei savoiardi, il serraglio del caffè e delle calorie. Trenta giorni di dolcezza tutti dedicati al dessert d'esportazione più celebre al mondo. Ma soprattutto un marchio dedicato, il Tiramisù di Treviso. Dopo la guerra a colpi di carte bollate con il Friuli, Treviso ha deciso di far sul serio. In città nel 2019 arrivano il Mese del Tiramisù ma soprattutto un...