IL PROGETTOTREVISO Nella mattinata in cui agli studenti di diversi istituti cittadini trevigiani viene illustrato come si sta costruendo la Pedemontana veneta, dal consorzio temporaneo di imprese Sis fanno sapere che il primo tronco della superstrada verrà aperto a brevissimo, probabilmente subito dopo l'appuntamento elettorale del 26 maggio. Lo conferma il direttore del Lotto 3, quello trevigiano, l'ingegner Nicola Basilio Ruggiero: «A giorni saranno aperti i primi chilometri, da Valdastico a Breganze, in provincia di Vicenza». Ma è un...