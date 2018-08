IL PROBLEMA VENEZIA Come in gran parte delle province venete, a Venezia mancano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROBLEMAVENEZIA Come in gran parte delle province venete, a Venezia mancano la metà dei dirigenti scolastici. Il concorso per reclutarne di nuovi è soltanto alle fasi iniziali, ragion per cui all'Ufficio provinciale, esattamente come è accaduto in altre città del Nordest, non è rimasta che una carta da giocare, quella della reggenza, per garantire la regolarità dell'avvio dell'anno scolastico ormai alle porte. E così in Veneto e Friuli moltissimi istituti si troveranno senza il dirigente titolare, ma con un incaricato a scavalco. A...