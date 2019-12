Il Polesine dai due volti: vita tranquilla ma poco dinamica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE CONTRADDIZIONIROVIGO Senza il risultato di Rovigo (70° posto, -12 posizioni rispetto all'indagine 2018), il Veneto per qualità della vita risulterebbe tra le regioni dove si vive meglio in Italia, con 4 province tra le prime 11. Il Polesine è una terra felice se si guarda al numero di start-up innovative nel 2019 (4° posto, 13 ogni mille società di capitale), e poi in ambito Giustizia e Sicurezza: ottavo posto con il minor indice di litigiosità (1.597,7 cause civili iscritte ogni 100 mila abitanti, pari al nono posto in Italia) e il...