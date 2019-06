Il plauso di Comune e Albergatori: «Così stop agli abusivi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONI VENEZIA Coro unanime al provvedimento regionale sul codice univoco. Comune di Venezia, albergatori e affittacamere paiono contenti per la scelta, seppur con doverosi distinguo. «Noi siamo perfettamente d'accordo, abbiamo camminato con la Regione, ci siamo parlati e proposto alcune osservazioni. Questa delibera è un passo in avanti rispetto a quello che è il processo per identificare l'abusivismo e le strutture non in regola» plaude l'assessore al turismo di Venezia Paola Mar, che prosegue facendo notare come il Comune sia...