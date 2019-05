CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PIANOVENEZIA Nel quarto anno di commissariamento, arriva la riforma per l'Istituto regionale ville venete. È stato depositato in Consiglio il progetto di legge con cui la Giunta punta a rivedere la quarantennale normativa che disciplina il funzionamento dell'ente, per renderlo più efficace e snello (anche attraverso gli espropri) nella tutela di un patrimonio che conta 4.243 edifici, di cui circa un quinto in condizioni critiche e un centinaio a rischio crollo, secondo l'allarme degli esperti. Nel frattempo si prepara la strada per il...