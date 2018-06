CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PIANOVENEZIA L'anno scorso l'approvazione della legge per l'invecchiamento attivo, adesso la presentazione del Piano triennale e una serie di bandi che aspettano il via libera del consiglio regionale per essere pubblicati. In ballo la bellezza di un milione di euro per valorizzare la terza e la quarta età come risorsa per la società veneta. E non solo per fare i nonni vigili. «Siamo la prima Regione in Italia ad attivarci su questo fronte», ha sottolineato l'assessore regionale al Sociale, Manuela Lanzarin, che lunedì scorso ha portato...