IL PIANO

VENEZIA Il 26 dicembre 2013 Cortina d'Ampezzo è rimasta al buio per ventiquattr'ore, 54mila utenze senza luce, il che significa senza acqua calda, senza possibilità di caricare i telefonini, senza riscaldamento. Era venuta giù talmente tanta neve che i pini erano piombati sui cavi dell'alta tensione. Cinque anni dopo, ottobre 2018, una tempesta si è abbattuta sulle montagne venete: acqua, vento, case scoperchiate, alberi divelti. La domanda più volte ripetuta è stata: si poteva prevedere? Con quelle dimensioni? Di quella entità?

All'epoca no, adesso parzialmente sì. La novità è, dopo la tempesta Vaia, Terna ha avviato in Veneto un progetto unico in Italia che, per un investimento di 3 milioni di euro, prevede l'istallazione su base regionale di 291 sensori, 51 stazioni meteo, 51 accelerometri e 85 dispositivi capaci di rilevare situazioni di rischio sulle infrastrutture dell'ente gestore della linea elettrica. Vento, pioggia, neve, ghiaccio, ma anche movimenti franosi: in tempo reale Terna è in grado di conoscere cosa sta avvenendo. E, quindi, di intervenire per tempo. Occhio: sensori, stazioni e quant'altro non sono sulla carta, sono già stati realizzati e installati. Quindi si è già nella fase dell'operatività.

GLI OBIETTIVI

Il progetto è stato presentato ieri, a Palazzo Balbi, dall'amministratore delegato di Terna, Luigi Ferraris e dal governatore del Veneto Luca Zaia. I due enti hanno cominciato a lavorarci un anno fa, subito dopo Vaia, e ieri c'è stata la firma del protocollo di intesa. Un protocollo - ha sottolineato Ferraris - che valorizza l'innovazione e la digitalizzazione. Particolare non secondario: questo progetto avrà anche applicazioni in campo ambientale e di Protezione civile. E non potrebbe essere diversamente dal momento che l'informazione in tempo reale è essenziale, tanto più se si è in presenza di eccezionali fenomeni atmosferici dalle conseguenze imprevedibili.

IL FUNZIONAMENTO

Ma di cosa si tratta esattamente? «Terna - spiega l'azienda - ha sviluppato e installato per la prima volta in Veneto un sistema integrato che, attraverso l'utilizzo di sensoristica avanzata posta sulle proprie reti, consente la raccolta e l'analisi real-time di informazioni utili alla maggiore sicurezza e flessibilità del sistema elettrico regionale». Vengono utilizzate delle IoT Box - Internet of things, neologismo riferito all'estensione di Internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti - che permettono di aumentare in maniera significativa la capacità di osservazione dello stato della rete elettrica e di garantire efficienza nella gestione e maggiore tempestività di intervento in caso di necessità. Attualmente sono circa 500 i dispositivi di monitoraggio e raccolta dei dati installati da Terna sulle proprie infrastrutture regionali, che prevalentemente ricadono nei territori delle province di Belluno, Verona, Vicenza, in particolare Agordino, Feltrino, Cadore e Comelico.

I COMMENTI

«Un modello unico a livello internazionale e già realizzato che ci permette di avere a disposizione, in tempo reale, dati e informazioni utili, soprattutto in emergenze del livello di Vaia - ha detto il governatore Zaia - Non vogliamo succeda mai più quanto accaduto in occasione del black-out di Cortina del dicembre 2013: con questo sistema progettato da Terna siamo certi di avere a disposizione uno strumento utile e unico per la sicurezza, in particolare dei nostri territori montani del Veneto. Per noi - ha aggiunto - si tratta di qualcosa di straordinario, perché è già realtà: abbiamo a disposizione un Grande Fratello, che ci permette oggi di monitorare tutto il territorio . Dati utilissimi per noi dato che possiamo sapere in anticipo eventuali criticità. Previsione e prevenzione sono fondamentali e su questi aspetti il Veneto continua ad investire».

«L'accordo siglato con la Regione del Veneto ha detto l'ad di Terna Luigi Ferraris rappresenta una ulteriore occasione per aumentare la sicurezza e la sostenibilità della rete elettrica regionale. La transizione energetica in atto impone nuove sfide e rende la gestione della rete sempre più complessa e articolata. Mettere tali sistemi innovativi a fattore comune con le istituzioni che operano a tutela del territorio, significa creare una nuova consapevolezza tecnologica con enormi vantaggi per il sistema elettrico e le comunità locali».

Alda Vanzan

