IL PIANO

VENEZIA Dall'iscrizione all'asilo nido al pagamento della mensa scolastica, dal rilascio del certificato di nascita alla richiesta del cambio di residenza: stop alle code negli uffici, basta un clic da casa. Fantascienza? A quanto pare no, si tratta di una realtà pensata e implementata passo dopo passo negli anni, ma che con l'emergenza sanitaria ha ricevuto la spinta decisiva per la sua definitiva concretizzazione, attraverso l'attivazione del portale MyPa (dedicato ai cittadini) all'interno dell'infrastruttura che già contava MyPortal (destinato agli enti locali) e MyIntranet (riservato agli operatori). «A settembre presenteremo a Venezia la app ViviVeneto, una svolta che permetterà alle famiglie e alle imprese di dialogare con la pubblica amministrazione attraverso lo smartphone, costituendo anche un veicolo di promozione del territorio», annuncia l'assessore Gianluca Forcolin, che con la delega all'Agenda Digitale sovrintende alle attività in questo settore promosse dalla Regione in collaborazione con Veneto Innovazione.

I SERVIZI

Il piano è stato presentato nei giorni scorsi a un centinaio di sindaci, ma sono già 160 gli enti locali che hanno aderito all'idea di offrire un'area personale del cittadino. «Prima ancora che una tecnologia spiega Forcolin MyPa è un paradigma che vuole mettere al centro l'utente, offrendogli uno spazio digitale in cui inoltrare le richieste di servizio alle diverse amministrazioni». In sostanza si tratta di una bacheca, articolata in quattro sezioni: scadenze, domande, pagamenti e avvisi. L'accesso può avvenire attraverso le proprie credenziali social o tramite l'account Spid (Sistema pubblico di identità digitale, la password pigliatutto valida a livello nazionale). L'obiettivo di fondo è di garantire alla cittadinanza un insieme minimo di servizi telematici erogati dalle istituzioni, vale a dire i Ledd (Livelli essenziali di diritti digitali), versione virtuale di un concetto già noto in sanità con i Lea (Livelli essenziali di assistenza) e nella trattativa sull'autonomia differenziata con i Lep (Livelli essenziali delle prestazioni).

LA CAMPAGNA

Per promuovere la conoscenza e l'adozione del portale, è in corso di programmazione una campagna di comunicazione dedicata ai cittadini e agli enti locali, basata su materiale informativo e video virali pensati per trasmettere il messaggio: La Pa verso il cittadino. Uno slogan, ma anche una necessità, in tempi di distanziamento sociale per il rischio di contagio: «L'esperienza del Covid-19 evidenzia il vicegovernatore Forcolin ha insegnato a tutti, e in particolar modo alle istituzioni, che ci troviamo di fronte a una diversa normalità, nella quali gli strumenti digitali possono giocare un ruolo fondamentale. Oggi la maturità delle tecnologie ci consente di raccogliere la sfida di una pubblica amministrazione al passo con i tempi».

I FONDI

L'iniziativa si inserisce in un più ampio pacchetto di progetti, finanziati con i fondi regionali, statali ed europei. Il 15 luglio si è chiuso un bando da 13 milioni per sostenere la digitalizzazione dei Comuni, attraverso la convergenza dei rispettivi sistemi, che ne ha coinvolti 273 nelle varie province (63 a Belluno, 33 a Padova, 31 a Rovigo, 29 a Treviso, 23 a Venezia, 53 a Vicenza e 41 a Verona). Altri 8 milioni sono stati stanziati per lo sviluppo delle piattaforme regionali, 500.000 euro per favorire il lavoro agile nei municipi, ulteriori 7 milioni per la l'apertura di spazi in cui start-up e designer siano coinvolti nei processi di innovazione della pubblica amministrazione.

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

