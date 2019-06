CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOVENEZIA Quando gli hanno consegnato la pergamena con cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo nominava commendatore al merito, il corazziere del re Giulio Biasin ha raccolto tutta la forza che aveva in corpo. Si è leggermente sollevato sulla sua carrozzina e ha baciato il labaro dello stendardo dei carabinieri. Ha retto l'emozione, non si è lasciato sfuggire una sola lacrima, nemmeno una smorfia che stavolta gli sarebbe stata concessa. È rimasto corazziere fino in fondo, come i due colleghi arrivati direttamente...