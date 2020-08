IL PERSONAGGIO

VENEZIA Diciassette anni fa, proprio di questi tempi, era stato scarcerato. E al cronista che gli chiedeva com'era stata la permanenza a Santa Maria Maggiore, oltre a professare la propria innocenza, aveva dato una risposta per certi versi inattesa: «Ho sempre pregato, ho consumato la corona del rosario». E aveva sorriso guardando i palloncini colorati che i colleghi di lavoro gli avevano fatto trovare in ufficio accanto a uno striscione con la scritta Bentornato tra noi. Era il 5 agosto 1993. Diciassette anni dopo, Carlo Cupoli si è arreso a un male che non dà scampo. Potentissimo esponente della corrente dorotea della Democrazia cristiana, Cupoli ha segnato la vita politica veneziana e veneta per un buon quarto di secolo.

CHI ERA

Carlo Cupoli aveva 79 anni era nato il 6 febbraio 1941 - ed era gravemente ammalato da cinque. È morto nella casa in cui viveva, in località Crea, una frazione di Spinea, in provincia di Venezia, poco dopo la mezzanotte del 9 agosto, amorevolmente assistito dalla moglie Ugolina e dai figli Andrea e Stefania. Commercialista e consulente del lavoro, negli anni 70 era diventato prima consigliere comunale e poi vicesindaco a Spinea nella Giunta guidata da Ettore Bonas. Da lì in poi una carriera divisa tra la politica e la professione.

La politica lo aveva nominato presidente della Società autostradale Venezia-Padova e poi vicepresidente della Cassa di risparmio di Venezia, mentre la passione per la vita del suo paese lo aveva portato ad occuparsi soprattutto di urbanistica ed edilizia.

GLI INCARICHI

Gli incarichi acquisiti in nome e per conto della Democrazia cristiana gli avevano procurato anche più di un guaio giudiziario. Arrestato due volte all'inizio degli anni 90, in piena èra Tangentopoli, era stato inquisito per una mazzetta relativa ai lavori di ristrutturazione dell'ospedale di Mirano e poi per un'altra tangente di 270 milioni di lire relativa all'illuminazione della bretella dell'aeroporto di Tessera per la quale era finito sotto processo anche l'ex ministro Gianni De Michelis. Alla fine aveva chiuso i conti con la giustizia con due patteggiamenti, mentre era stato assolto per un'altra vicenda, decisamente minore, che riguardava la Cassa di risparmio di Venezia.

Legato prima all'ex ministro democristiano della Sanità, Costante Degan e poi stretto collaboratore proprio negli anni degli arresti all'onorevole Piergiovanni Malvestio, Carlo Cupoli aveva come allievi due politici di razza come Sante Perticaro e Claudio Tessari. Cupoli sempre rimasto indissolubilmente legato alla sua Spinea e non aveva voluto spiccare il volo verso Roma o verso la Regione diventando deputato o consigliere regionale, come avrebbe potuto. A Spinea aveva dunque continuato a lavorare e a fare politica, mentre crescevano la sua agenzia immobiliare e il suo studio di commercialista. Sono rimaste nella storia le sue battaglie urbanistiche che negli anni 80 e 90 hanno portato Spinea ad essere una cittadina che non aveva più nulla da invidiare alla vicina Mestre degli anni 60. I familiari ricordano la sua generosità, che si era spinta ad occuparsi della squadra di basket femminile Pepper Spinea, portandola in serie A.

I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata mercoledì 12 agosto, alle ore 10, nella chiesa parrocchiale di Crea. (m.d. - al.va.)

