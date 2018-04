CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOL'uomo saliva sulle Ande e viveva sui Colli Euganei. È stato per tre anni il Doge alla Regione Veneto e per un mese coinvolto nella prima Tangentopoli veneta - inquilino della cella 32 del carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Gianfranco Cremonese, morto a 78 anni, è stato a lungo la Dc veneta, quella dorotea, proprio quella bisagliana che sarebbe uscita in pezzi dalla scomparsa del leader morto annegato. Ha raccolto nella regione l'eredità di Bernini, ma più dell'ondata moralista della Bindi nel suo partito, più del...