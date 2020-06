IL PERSONAGGIO

I 100 anni Clarimbaldo Tognana detto Aldo li aveva compiuti a marzo, al tempo del Covid. Un soffio lungo per spegnere l'unica candelina che spuntava dal cioccolato. Un sorriso soddisfatto, mentre attorno figli e nipoti avevano i volti nascosti da mascherine. Non aveva dubbi e nemmeno paura del tempo: «Nessuno invecchia solo per il fatto di aver vissuto un lungo numero di anni, ma perché ha disertato gli ideali». E lui sapeva di non aver mai disertato.

Ieri mattina i figli sono andati a svegliarlo e lo hanno trovato addormentato in un sonno senza tempo. Era l'ora che preferiva, quella che scacciava le ombre della notte. Non amava il dormiveglia nel quale, diceva, «si accavallano i ricordi, si ripetono filastrocche e appaiono volti dimenticati».

Aldo Tognana ha attraversato da protagonista il Novecento veneto dell'impresa e della società. Ha disegnato un lungo pezzo di storia dal dopoguerra al Duemila tra industria, sport, politica e cultura. Uomo di fabbrica e di campagna, capace di riassumere il mondo contadino e quello industriale, la vendemmia, la bicicletta e la ceramica e tutte le passioni di una terra e di una città, Treviso, che pare senza ombre drammatiche e senza luci forti, come scriveva Guido Piovene.

Era nato a Treviso il 12 marzo 1920 e non ha mai voluto allontanarsene anche perché sentiva la città a sua misura, diceva che ci stava bene in quel chilometro e mezzo quadrato chiuso da mura che hanno seicento anni di storia. Dei trevigiani aveva l'indole dolce, educata, ma anche lievemente polemica.

«Sono arrivato dopo sei sorelle, l'ultima è morta di spagnola che era appena finita la Grande Guerra. I miei genitori hanno incominciato a fare figli nel 1909 e hanno smesso nel 1923 con mio fratello Alessandro». Più che una casa quella di via Sant'Antonino, a ridosso della fabbrica, era una caserma e a tavola, comprese tre zie e una nonna, erano sempre in tredici, così che ogni giorno avevano almeno un ospite. La famiglia era arrivata dalla Svizzera a fine Settecento, dopo un terremoto: «I miei avi sapevano fare mattoni e si sono trasferiti a Treviso che è zona di argille e hanno costruito una fornace».

PARTIGIANO

Studente brillante, salta gli anni al liceo e a 17 anni è all'università, a Padova, Ingegneria civile, a 22 anni si laurea. Non sopporta troppo la disciplina di partito e lo espellono dal Pnf per scarso spirito fascista. Prima dell'8 settembre 1943 è a Treviso dove nei giorni della Repubblica Sociale si avvicina alla Resistenza militando nelle prime brigate partigiane cattoliche raccolte attorno a Enrico Mattei, il futuro fondatore dell'Eni. È a capo delle truppe che a fine aprile del '45 occupano e liberano la città, trattano la resa e l'uscita dei tedeschi e dei fascisti.

LA POLITICA

L'ingegnere che non ha mai fatto l'ingegnere, un anno dopo è in politica come democristiano nel primo Consiglio comunale: «Ero tra i più giovani. In quel Comune su 40 consiglieri ben 39 erano laureati; c'erano quattro primari d'ospedale, i migliori avvocati, un giudice, ingegneri».

Sempre nel 1946 si sposa, fonda l'associazione industriali di Treviso ed è a capo dell'impresa di famiglia che diventerà presto la prima in Italia nel settore della ceramica, assumendo una dimensione europea, arrivando ad avere 1500 dipendenti e una produzione di 5 milioni di pezzi al mese. Non c'è ristorante, bar o famiglia italiana che non abbia un servizio uscito dalla fabbrica Tognana.

Ama lo sport che gli dà più soddisfazioni della politica. È un buon ciclista, adesso che può gli piace sfidare le cime. Ha fatto tutti i passi dallo Stelvio al mare. Tifava Bartali e non solo perché tutti facevano il tifo per Coppi; ma perché come lui era tipo da faticare in salita. Con Pinarello che fabbrica biciclette, fanno una squadra di dilettanti, la Tognana-Pinarello che corre per 18 anni, porta tanti al professionismo e qualcuno anche a vestire la maglia rosa. È la scusa per seguire il Giro e il Tour e anche i campionati del mondo. La passione è tanta che lo spinge nel 1985 a presiedere la Finanziaria che organizza con successo i campionati del mondo su strada nel Montello e su pista a Bassano del Grappa.

È impegnato in prima linea nel sociale e nel mondo imprenditoriale, non si tira indietro neppure nei giorni difficili del confronto quando il terrorismo sporca e insanguina la vita italiana e costringe il sindacato a riflessioni non semplici. Conferma la validità del modello veneto, mentre l'economia apre la porta al Nordest: «Abbiamo sempre mantenuto quel rapporto per cui gli imprenditori erano sì attenti ai loro affari, ma anche alla società, all'ambiente, alle famiglie». In quegli anni entra anche nella cordata di imprenditori triveneti che rilevano Il Gazzettino.

Capace sempre e comunque di rimettersi in gioco, alla faccia dell'età. Come nel 1994, quando si candida a sindaco di Treviso contro Gentilini espresso dalla Lega: nel primo turno si trova in vantaggio col 45%, ma al ballottaggio gli viene a mancare l'appoggio di una parte della borghesia cittadina.

Uomo di cultura, buon oratore pronto alla battuta e all'ironia. Infine, collezionista d'arte. All'ingresso della casa di famiglia c'è il bronzo di un atleta antico di almeno duemila anni, raccolto per lo scatto, gli occhi d'oro che brillano alla luce dell'alba. Quando anche i sogni muoiono.

Edoardo Pittalis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

