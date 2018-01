CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERCORSOVENEZIA A un mese dall'apertura del negoziato con il Governo (era il 1° dicembre) e in attesa che si firmi la pre-intesa per la concessione di maggiori forme di autonomia al Veneto (cosa che dovrebbe avvenire entro gennaio), a Palazzo Balbi si lavora di calcolatrice. È pronto, infatti, il preconsuntivo relativo alle spese sostenute per il referendum del 22 ottobre: rispetto alle previsioni è stato accertato un risparmio di oltre 1 milione di euro. Ma è scontro con le Prefetture che chiedono il rimborso dei costi del servizio di...