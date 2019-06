Il Pd tra le stilettate della Moretti e la cabina di regia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DISCUSSIONEVENEZIA Una cabina di regia per prepararsi alle elezioni regionali del 2020. L'ha decisa la direzione veneta del Partito Democratico, riunita l'altra sera per analizzare i risultati elettorali delle Europee e delle Amministrative, con il centrosinistra che al ballottaggio ha vinto a Rovigo, Valdagno, Negrar e San Bonifacio. Una riunione che ha registrato anche lo sfogo di Alessandra Moretti, unica veneta eletta al Parlamento europeo, che ha accusato il partito di non averla sostenuta in campagna elettorale, favorendo invece l'ex...