Il Pd stuzzica il M5s: «Siete contrari? Ditelo ai vostri alleati»

LA POLEMICAVENEZIA Sia il Partito Democratico che il Movimento 5 Stelle pensano che la concessione della Pedemontana sia troppo onerosa per le casse pubbliche. Ma mentre il Pd è all'opposizione sia in Veneto che in Parlamento, il M5s è alla guida dell'Italia con la Lega, di cui pure è antagonista in Consiglio regionale. Una differenza sostanziale secondo i dem, che invitano i pentastellati (e in particolare l'attuale vicecapogruppo Jacopo Berti) ad uscire dall'ambiguità sul tema Pedemontana: «Questo atteggiamento di lotta e di governo è...