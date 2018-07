Il Pd: «Salasso per le famiglie nelle case di riposo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA «Per troppe famiglie inserire un proprio caro in una casa di riposo non è più un diritto ma un privilegio pagato a caro prezzo: in media 1.800 euro al mese». È la denuncia contenuta nel Libro bianco sui centri servizi per anziani, curato per il gruppo regionale del Pd dal consigliere Claudio Sinigaglia, un'articolata denuncia di quello che non funziona, nel sistema Veneto, in questo servizio sempre più importante dato l'invecchiamento della popolazione.INADEMPIENTE«La riforma delle Ipab - attacca il Pd - è prevista da...